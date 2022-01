Pandemia, green pass e carovita: i saldi sono un flop

“In queste settimane sta prendendo forma la tempesta perfetta, dove agli effetti della pandemia, che nei fatti si concretizzano in un latente lockdown, si sommano le pesanti ripercussioni di una violenta inflazione, con un insostenibile aumento delle materie prime, delle bollette e con una semi-paralisi del sistema di approvvigionamento merce”, commenta Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Emilia-Romagna.

“Apprezziamo i segnali di sostegno al settore moda che stanno arrivando dal governo e dalla Regione – aggiunge – non tanto per la consistenza degli aiuti, sicuramente insufficiente, ma per aver riposto finalmente attenzione alla crisi che sta attanagliando i negozi al dettaglio e che avrà bisogno di interventi strutturali e non episodici”.