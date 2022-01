A Teatro la storia di Anna salvata dal nazismo

Approfondimento

C’è una pagina di storia che emerge tra le pagine della Memoria e riguarda Cesenatico. A portarla in luce è l’ass.ne Gan Eden che con il suo presidente Karsten Braghittoni la porterà sul palco del Teatro di Cesenatico sabato 29 gennaio alle 21. È quella di Anna Rossi. Bambina ebrea originaria di Ferrara che, durante la seconda guerra mondiale, era riuscita a trovare rifugio con la famiglia in Svizzera. Dopo il 1943 fu sfollata e tutta la famiglia venne ospitata a Cesenatico. Erano anni difficili in cui essere ebrei e ospitarli apriva le porte a tragiche conseguenze. Ma Anna e la sua famiglia incontrarono un eroe di altri tempi.

Enrico Pellegrini, Maresciallo dei carabinieri di Cesenatico che non censì la famiglia facendola risultare una “famiglia fantasma”. In questo modo rendeva se non impossibile almeno molto difficile essere individuati in caso di rastrellamenti. La storia vuole che il Maresciallo nel momento in cui incontrò la famiglia disse loro: “Non vi conosco, non vi ho mai visto, non so chi siete”. In questo modo Pellegrini salvò la vita di Anna e della sua famiglia.