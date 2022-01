Domani al “Marconi” l’open day vaccinale per fascia 5-19 anni

Secondo open day vaccinale, in Emilia-Romagna, dedicato alla popolazione in età scolastica, dopo quello del 16 gennaio scorso, in cui furono somministrate più di 6.700 dosi.

Domani, domenica 30 gennaio, secondo le programmazioni predisposte dalle singole aziende sanitarie e consultabili sui rispettivi siti internet, da mattina a sera bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni potranno dunque ricevere la somministrazione del vaccino.

A Cesena l’hub prescelto per l’open day è la Pediatria di Comunità di piazza Anna Magnani 147 dalle 9 alle 19. Aperta alle vaccinazioni anche la Pediatria di Comunità presso l’Ospedale Marconi, in via Cesare Abba 102, a Cesenatico dalle 9 alle 14.