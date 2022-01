Green Pass nei negozi dal 1° febbraio: ecco le regole

Nei giorni scorsi, il Governo, su pressione di Confesercenti, ha provveduto a chiarire alcuni aspetti importanti che semplificano l’applicazione pratica di questo adempimento.

In primo luogo si chiarisce che l’accesso ai negozi dove il green pass non è richiesto consente l’acquisto di ogni tipo di prodotto e i titolari di questi esercizi non devono effettuare ulteriori controlli, se non quello che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto.