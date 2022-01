In Emilia Romagna un cittadino su cinque ha avuto il Covid

L’Rt regionale è 0,99, al di sotto della soglia epidemica di 1 (rispetto all’1,21 della scorsa settimana), l’incidenza dei nuovi casi è 2.732,8 ogni 100mila abitanti (rispetto a 2.797/100mila), l’occupazione dei posti letti Covid ordinari in area medica è al 29% (dal 27%) e quella dei posti letto nelle terapie intensive al 17% (invariato). L’Emilia-Romagna si conferma quindi in zona gialla.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 147 (-2), età media 64 anni. Sul totale, 93 non sono vaccinati. Negli altri reparti Covid ci sono 2.611 (+1).

I malati effettivi in Emilia Romagna ad oggi sono 382.007 (-18.882), il 99,2% in isolamento domiciliare.