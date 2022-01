La Romagna applaude compatta la rielezione di Mattarella

Tutta la Romagna, in maniera compatta, applaude la rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. E anche i sindaci delle varie province, nei loro commenti quasi tutti “copia e incolla”, parlano di “ottima notizia per tutto il paese”. Il Mattarella bis, infatti, consente, sul piano politico, di non avere né vincitori né vinti e di uscire, in maniera bipartisan, dallo stallo istituzionale che stava paralizzando l’Italia.