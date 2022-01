Maxi-stangata in bolletta: per difenderci “rateizziamo tutti”

Secondo le associazioni dei consumatori, in questa fase, esiste una sola strada per schivare lo tsunami economico della stangata: la rateizzazione.

Che non risolve il problema, perché alla fine il saldo non cambia, ma perlomeno ottiene due risultati: il primo è quello di spalmare i costi in un arco temporale più esteso, il secondo è quello di creare un corto circuito amministrativo per convincere le grandi multinazionali dell’energia a fare dietrofront e, nello stesso tempo, a fare pressioni sul Governo affinché intervenga sulla questione con lo stesso impegno con cui ha affrontato il tema del Green Pass.