Covid: cosa cambia dal 10 febbraio

Il Governo Draghi decide di rinnovare alcune misure, con una ordinanza del Ministero della Salute. Obbligo di indossare le mascherine all’aperto e al chiuso, ma solo per una decina di giorni. E l’apertura delle discoteche.

Il nuovo decreto dovrebbe arrivare nel prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per mercoledì o giovedì. Sarà in quel momento che dovrebbero essere regolamentate altri due nodi “caldi”: le quarantene a scuola e la durata del Green Pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino.

Mascherine all’aperto obbligatorie solo fino il 10 febbraio.

Indossare le mascherine all’aperto resta obbligatorio su tutto il territorio nazionale, anche in zona bianca, ma solo fino al 10 febbraio. Il Consiglio dei ministri proroga il provvedimento entrato in vigore a partire dal 24 dicembre solo per 10 giorni. La scadenza sotto Natale era stata fissata al 31 gennaio.