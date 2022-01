Scattato l’aumento in busta paga per i sindaci: Gozzoli guadagnerà…

E invece, contenuto nella manovra di stabilità 2022, è scattato in questi giorni l’aumento di stipendio dei sindaci. E, come sempre, non saranno piccoli adeguamenti, ma aumenti sostanziosi che – da oggi fino al 2024 (gli aumenti sono scaglionati) – cambieranno la vita ai nostri primi cittadini.

Per i sindaci delle città metropolitane (come Bologna per intenderci) la busta paga lieviterà del 100%, passando dai 7800 euro ai 13.800 euro lordi (la stessa cifra che, per 14 mensilità, incassa il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini).