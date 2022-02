Ristorante di Cesenatico nel mirino della Finanza

L’operazione “Free credit” della Finanza ha toccato tutta Italia. Porta il vessillo delle Fiamme Gialle di Rimini e ha toccato anche Cesenatico. Ieri, lunedì, Il Tribunale di Rimini ha disposto 35 misure cautelari personali di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari e 23 misure interdittive di cui 20 imprenditori e di 3 commercialisti. Per la Finanza sono componenti di un articolato sodalizio criminale con base operativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale, responsabile di aver creato e commercializzato per 440 milioni di euro falsi crediti di imposta durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà.