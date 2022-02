Cittadini indisciplinati: nel 2021 aumentano le multe

Polizia Giudiziaria.

Il registro della Polizia Giudiziaria conta 158 fascicoli con 34 denunce sporte contro ignoti, principalmente per furti di biciclette, portafogli e danneggiamenti a vario titolo; 4 denunce per sinistri con fuga; 10 denunci per sinistri con lesioni gravi; 2 veicoli recuperati oggetto di furto.

Unità Antidegrado.

L’attività di controllo e di repressione del fenomeno di vendita non autorizzata in spiaggia nonché il controllo del rispetto delle norme anti Covid-19 e altre tipologie di violazioni hanno determinato 24 verbali per la vendita non consentita, 9 verbali per l’errato conferimento dei rifiuti e 4 verbali per violazioni dei DPCM in merito alle misure di contenimento del Covid-19. Sono stati inoltre eseguiti una serie di servizi mirati davanti alle scuole superiori ed in altri luoghi di aggregazione del territorio sia in divisa che con abiti civili.

Per quanto riguarda il Controllo di Vicinato l’attività è continuata con gli standard degli anni scorsi con ben 49 contatti e confronti con i diversi coordinatori dell’iniziativa.

Polizia Commerciale.

L’attività del nucleo polizia commerciale ha risentito anch’esso delle contrazioni determinate dalla pandemia; ciò ha reso necessario, a livello di commercio su aree pubbliche, mercato…, un massiccio controllo per il rispetto del distanziamento dell’utilizzo di mascherine, e creazione di percorsi nell’area mercatale onde evitare assembramenti o contatti ravvicinati durante gli acquisti o nell’itinerario utile a raggiungere i banchi di vendita. I pubblici esercizi controllati sono stati 96: i controlli al mercato 144. Verbali delle ispezioni sono arrivati a 21, con 19 verbali amministrativi.