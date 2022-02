Da oggi in regione oltre 100mila over 50 “fuorilegge”

Piaccia o no, da oggi (martedì) entra in vigore l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 che, dal 15 febbraio, dovranno esibire il green pass rafforzato anche per accedere al posto di lavoro. Non solo, è necessario il pass base per entrare in negozi (a parte quelli che forniscono beni essenziali), uffici postali e banche.