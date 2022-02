In 100 denunciano il governo da Cesenatico

Anche a Cesenatico, come sta succedendo in altre città italiane, c’è chi si presenta dai Carabinieri per denunciare il governo. È ormai diventata una prassi. Da circa un anno sono state un centinaio le persone che si sono presentate al campanello di Viale Carducci. Hanno presentato un documento già in parte compilato che punta dritto al premier Draghi.

Nelle pagine della denuncia il capo del Governo viene accusato di reati gravi: dalla violenza privata al sequestro di persona.