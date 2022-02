Le frodi arrivano sul cellulare. Come riconoscerle

Il frodatore invia un SMS utilizzando come mittente falsificato il nome ‘Inbank’ con il seguente testo (o similari):

“Per motivi di sicurezza il suo conto è stato temporaneamente disabilitato per anomalie, a breve un nostro Operatore si metterà in contatto con lei, si prega di seguirlo nei passaggi”.

Il messaggio viene fatto seguire da una telefonata in cui compare il numero falsificato della assistenza, ed in cui il finto operatore, con il fine di bloccare alcune disposizioni fraudolente richiede le credenziali di accesso, comprensive del codice OTP (one time password).

Nessuno, nemmeno gli addetti della Banca, sono autorizzati a richiedere o conoscere i tuoi dati di sicurezza, in quanto come anche disciplinato nel contratto di adesione al prodotto Inbank tali dati sono da considerare come strettamente confidenziali.