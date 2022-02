Le novità del Ristorantino del Bingo

Il “Ristorantino” di Atlantica Bingo propone alcune iniziative interessanti. Nel rinnovato ristorante in via Litorale Marina, dal lunedì al sabato è offerto un ricco servizio self service per il pranzo, dove ogni cliente può scegliere liberamente e illimitatamente fra antipasti, primi e secondi di carne e di pesce, al prezzo fisso di 12 euro.