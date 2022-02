Bollettino Covid: diminuzione di casi e ricoveri

Aumentano i contagi nella provincia di Forlì Cesena, dove si registrano 1.478 nuovi casi, nel Cesenate sono 738, così distribuiti: Cesena 295, Cesenatico 85, Bagno di Romagna 12, Borghi 13, Gambettola 25, Gatteo 31, Longiano 27, Mercato Saraceno 17, Montiano 4, Roncofreddo 6, San Mauro Pascoli 41, Sarsina 4, Savignano 103, Sogliano 10, Verghereto 6.

A Forlì-Cesena, i guariti, nella giornata odierna sono 3.588.

Il report settimanale dell’Ausl Romagna. Dopo quattro settimane di aumento si registra per la prima settimana una diminuzione dei nuovi casi sia in termini assoluti (-7.948) che percentuali. Anche per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid, si registra un lieve calo rispetto alla settimana precedente. In totale sono ricoverati 489 pazienti, di cui 29 in terapia intensiva.