La Regione promuove Casa Moretti

“Si tratta un provvedimento innovativo, primo in Italia nel suo genere, – afferma Lia Montalti – e di assoluta importanza, perché ci permetterà di mettere in custodia e valorizzare, anche attraverso stanziamenti economici, le case e gli studi, presenti in Emilia-Romagna, dove persone celebri si sono distinte o i luoghi che ne custodiscano la memoria. In Emilia-Romagna, infatti, sono vissute e hanno operato quasi un centinaio di personalità che hanno fatto la storia del nostro Paese, diventando testimoni dell’Emilia-Romagna in Italia e nel mondo. Molti di questi hanno vissuto nel nostro territorio, penso a Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli, a Federico Fellini legato alla casa dei nonni a Gambettola, al poeta Renato Serra a Cesena, a Marino Moretti a Cesenatico, a Pellegrino Artusi a Forlimpopoli o ad Ilario Fioravanti, di cui peraltro ricorre quest’anno il centenario, e a tanti altri personaggi illustri che hanno reso grande il nostro territorio e che oggi ci hanno lasciato un patrimonio culturale, artistico e di memorie, di inestimabile valore per l’intera comunità”.