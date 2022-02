Riapre (in anticipo) il sottopasso di viale Trento

“Già dal pomeriggio di oggi (mercoledì 2 febbraio) verrà rimesso in funzione il semaforo del sottopasso di via Settembrini, cosiddetto di viale Torino, con il ripristino del senso unico alternato – spiega il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli – Siamo consapevoli dei disagi che ci sono stati per tutti, ma la collaborazione tra l’amministrazione comunale, le Ferrovie dello Stato, la Polizia Locale e la ditta esecutrice dei lavori ha permesso di accelerare i tempi e arrivare in anticipo alla conclusione delle operazioni”.