Alla Dance Dream lo stage del grande Christian Ginepro

Perfomer di formidabile versatilità, già interprete di “Cabaret” con Michelle Hunziker, “A qualcuno piace caldo”, il “Giorno della Tartaruga” e “50 sfumature – The Musical Parody”, Ginepro è tra i più apprezzati artisti delle scene teatrali.

Il 5 e 6 febbraio, come avviene ormai puntualmente da dieci anni a questa parte, Ginepro sarà a Cesenatico per collaborare con la Asd Dance Dream, una delle pochissime scuole di danza sul territorio nazionale con cui l’attore pesarese lavora in esclusiva. Il programma di questo stage sarà incentrato proprio sul musical “La fabbrica di cioccolato”, ovvero lo spettacolo per il quale ha ottenuto i premi più prestigiosi.