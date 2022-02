Ancora file a Cesenatico…

In via Cesenatico all’altezza della pompa di benzina alle 10,30 di stamattina è avvenuto un incidente, nello specifico un tamponamento nel quale le auto hanno riportato ingenti danni, per fortuna gli automobilisti sono rimasti illesi.

Pesanti rallentamenti al traffico.

Non c’è stato tempo di festeggiare per l’apertura del sottopasso in viale Trento che ha ripristinato la regolarità della viabilità cittadina che un incidente ha messo a dura prova il traffico di Cesenatico, riparalizzando la circolazione all’altezza del Ponte del Gatto.