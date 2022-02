Covid e scuola: tutte le nuove regole

Le regole cambiano anche per gli alunni delle scuole secondarie (medie e superiori). Fino a un caso, continueranno tutti in presenza con l’obbligo per tutti di indossare le Ffp2. Con due o più casi, scatteranno regole diverse.

Chi ha concluso il ciclo vaccinale primario, è guarito da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo primario, o ha effettuato la dose di richiamo, può restare in classe con l’obbligo di usare le Ffp2. Lo stesso vale per chi ha ottenuto un’esenzione alla vaccinazione “con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni”. Per gli altri, scatta la didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nel decreto si specifica che la Dad – quando prevista – scatta se il quinto caso viene accertato entro cinque giorni dal primo. Il documento specifica inoltre che “agli alunni per i quali non sia applicabile il regime di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2″.