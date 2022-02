Il mistero delle escort: mamma Tonina di nuovo dai Carabinieri

Mamma Tonina non si arrende. A pochi giorni dal 17° anniversario della morte del Pirata (la notte di San Valentino del 2004), la madre di Marco Pantani – come rivela il Corriere di Romagna in edicola questa mattina – accompagnata dai suoi nuovi legali, gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi, ha consegnato un nuovo “dossier” e per più di tre ore si è intrattenuta a fornire ulteriori spontanee dichiarazioni ai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Rimini cui la procura ha delegato una serie di accertamenti.