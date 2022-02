Il Museo della Marineria fa scuola in tutta Europa

Il Museo della Marineria di Cesenatico fa scuola in tutta Europa ed è di questi giorni la notizia che NEMO (Network of European Museum Organisations) lo ha inserito come esempio virtuoso all’interno di uno dei suoi dossier annuali. Il luogo culturale tra i più suggestivi della Romagna è stato preso a esempio come modello per la partecipazione e la cooperazione europea riferendosi in particolari all’attività svolta con il Progetto Arca Adriatica e con il progetto Revival.