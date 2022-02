Royal Caribbean sbarca a Ravenna, patto con voli su Rimini

Il gruppo ha “già iniziato un programma di investimenti in altri porti in Italia e Ravenna può rappresentare sicuramente una posizione strategica per tutto il Mediterraneo orientale: per tutte le partenze che toccheranno la costa dell’Adriatico, la Grecia e la Turchia”, ha detto all’aeroporto di Rimini, a margine della presentazione del progetto ai tour operator, Giuseppe d’Agostino, direttore vendite Executive Cruises, società che opera per Royal Caribbean.