Agricoltura, “via libera ai braccianti con Sputnik”

“Dopo il via libera del decreto flussi all’ingresso di lavoratori extracomunitari il provvedimento varato dal Governo, su Sputnik e altri vaccini non autorizzati dall’Italia, è dunque importante per garantire la regolarità dell’attività nelle campagne anche se a preoccupare sul piano economico ed organizzativo resta l’obbligo del tampone. In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto in Italia da mani straniere con 358mila lavoratori provenienti da ben 164 Paesi diversi che hanno trovato regolarmente occupazione in agricoltura, fornendo più del 29% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore, secondo il Dossier di Idos al quale ha collaborato la Coldiretti”.

“Ma per salvare le produzioni Made in Italy occorre anche – conclude la Coldiretti – dare la possibilità a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani di poter essere impiegati nei campi attraverso una radicale semplificazione del lavoro agricolo. Un provvedimento che interesserebbe almeno 25mila italiani in un momento in cui tanti lavoratori sono in cassa integrazione e le fasce più deboli della popolazione sono in difficoltà”.