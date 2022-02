I romagnoli, si sa, sono un popolo di insaziabili mangiatori. Eppure pochi sanno che era di Cesenatico il più grande “digiunatore” della storia. Si chiamava Giovanni Succi e la sua storia ce la racconta Enzo Fileno Carabba nel romanzo “Il Digiunatore” (Edizioni Il Ponte Alle Grazie), uscito a dicembre dello scorso anno.

Nato a Cesenatico Ponente nel 1850 Succi fu, appunto, il più grande digiunatore di tutti i tempi. Dopo che la sua famiglia andò in rovina, partì per l’Africa in cerca di fortuna. Ma dopo una serie di iniziative commerciali finite male, in Africa non incontrò la Dea Bendata bensì la malaria. Rischiò di morire, ma uno stregone gli insegnò l’arte di digiunare e si salvò. Così, pur provenendo da una terra di voraci mangiatori, ed essendo lui stesso una buonissima forchetta, scoprì che digiunando non solo poteva accrescere la vigoria del suo corpo e tenere lontane le malattie, ma ci poteva anche guadagnare.