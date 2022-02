Gestori discoteche: “Il Governo mantenga gli impegni”

“Alcuni gestori – sottolinea Indino – hanno già sperimentato sulla propria pelle la mancanza di attendibilità” del Governo.

“Ci era stato detto che non avremmo chiuso per Capodanno e invece abbiamo chiuso a Natale”, tante le “promesse non mantenute, le aspettative disattese”. “Io però sono ottimista, come sempre – dice Indino – Sono convinto che il Governo farà la sua parte perché è giunto il momento di iniziare ad allontanare la paura che ci ha bloccato per due anni, e di riprenderci la nostra vita, socializzare, e chi meglio dei locali da ballo può aiutare a farlo”.