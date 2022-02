Svastica su una panchina rossa a Cesena

Vandalismo a Cesena. Le panchine rosse, simbolo contro la violenza sulle donne, ricordano i femminicidi avvenuti nella nostra città nel corso degli anni e per questa ragione sono state posizionate in diversi luoghi pubblici in accordo con le famiglie delle vittime. “Sono dunque – scrive in una nota il sindaco di Cesena Enzo Lattuca – un simbolo e un monito contro la violenza di genere ma, mi permetto, contro ogni forma di abuso e prepotenza”.