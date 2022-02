A Cesenatico casi in picchiata: la primavera sembra salva

La curva pandemica continua a scendere in maniera veloce. E’ una notizia incoraggiante per Cesenatico perché significa che, rispetto allo scorso anno, l’ondata del Covid-19 si sta spegnendo in anticipo. Insomma, di questo passo, entro la fine di marzo, potremmo non avere più casi, salvando non solo l’estate turistica, ma anche l’intera primavera.