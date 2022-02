Monumenti di Cesenatico al buio. Per protesta

ANCI Emilia Romagna ha lanciato un’iniziativa per porre l’attenzione sulle crescenti criticità derivanti dall’impatto della crisi energetica sui costi di gestione delle famiglie, delle imprese, e delle strutture pubbliche. Il Comune di Cesenatico aderisce a questa protesta simbolica spegnendo le luci della Biblioteca Comunale, del Palazzo del Turismo e del Museo della Marineria compresi i faretti di via Giordano Bruno alle 20 di giovedì 10 febbraio. Un’ora di buio per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere al Governo risposte su questa problematica.

ANCI Emilia Romagna contestualmente a questa iniziativa simbolica ha anche inviato una lettera all’attenzione di tutti i parlamentari eletti in Emilia Romagna per affrontare una criticità sempre più presente, lamentando principalmente la mancata creazione di un fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l’incremento dei costi di energia elettrica e gas.