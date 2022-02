Da ieri in Romagna le prime 200 dosi di pillola anticovid

Il 60% della fornitura, quindi 735 trattamenti, è già stato distribuito alle singole Aziende sanitarie e – a breve – è attesa un’ulteriore consegna. All’Ausl Romagna, in particolare, sono arrivate 204 dosi (la ripartizione ha seguito come criterio di distribuzione il numero di positivi nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio).

L’antivirale Paxlovid, come spiega l’Agenzia italiana del farmaco, è indicato per il trattamento (per la durata di 5 giorni) di pazienti adulti con infezione recente da Sars-CoV-2 con malattia lieve-moderata che non hanno bisogno di ossigenoterapia e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 severo.