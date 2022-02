Manutenzione del verde: Cesenatico investe 200mila euro

Il secondo stralcio.

Il secondo stralcio riguarderà la riqualificazione delle aiuole di via Anita Garibaldi, nel tratto compreso fra viale De Amicis e viale Carducci. Inoltre si andrà a intervenire sui Giardini al Mare: il progetto prevede la demolizione di panchine e fondazioni sparse in ferro e cemento che costituiscono un rischio per la sicurezza, la demolizione di pavimentazioni in listoni di legno lungo passerelle all’interno delle aree verdi, la demolizione di pergole e tettoie in legno e delle scalinate per l’accesso ai Giardini da lato mare. Si prevedono sia la creazione ex novo di percorsi pedonabili che il ripristino dei sentieri esistenti con calcestre. Le scalinate in legno saranno sostituite da maxi gradoni sul tipo e modello realizzato ai Giardini al Mare a sud di Piazza Costa. Si prevede inoltre la posa in opera di panchine in legno di robinia in sostituzione delle panchine in legno esistenti. I giochi in legno saranno carteggiati, e trattati con prodotti all’acqua a norma di legge, mentre le pavimentazioni antitrauma che hanno perso la loro funzione, saranno sostituite con piastrelle collegate fra loro in ogni lato.

L’investimento totale per questo intervento di manutenzione straordinaria è di 200mila euro.