Arsenico e vecchi merletti tinge di giallo il teatro

La trama Lo scrittore Mortimer Brewster, ex scapolo convinto, torna a casa dalle zie Abby e Martha per raccontare del suo fresco matrimonio con Elaine Harper. Scopre però che le due amabili e anziane ziette “aiutano” quelli che affettuosamente chiamano i “loro signori”, ossia gli inquilini ai quali affittano le camere, a lasciare la vita con un sorriso sulle labbra offrendo loro del vino di sambuco corretto con un miscuglio di veleni. Li seppelliscono poi nella cantina di casa dove il fratello di Mortimer, Teddy scava e ricopre di continuo nuove buche per occultare i cadaveri. Deciso a porre fine alla pazzia delle due zie e del fratello, Mortimer cerca di far internare Teddy in una casa di cura, ma i suoi piani vengono sconvolti dall’arrivo dell’altro fratello Jonathan.

Lo spettacolo è liberamente ispirato e dedicato a Mario Monicelli.

C’è tempo fino al 9 febbraio per acquistare il biglietto in prevendita su vivaticket a questo link https://bit.ly/3gftrvA. Dopo sarà necessario rivolgersi alla biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo a partire dalle 19.30.