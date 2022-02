Torna la truffa dei falsi appartamenti in affitto a Cesenatico

La dinamica è quella di sempre: il truffatore pubblica un’inserzione su un portale di annunci (in questo caso Subito.it) offrendo in affitto un grazioso appartamento per le vacanze estive. L’annuncio è corredato da foto, descrizione dettagliata della locazione con tanto di nome e cognome dell’inserzionista (in questo caso, riporta la donna nella sua denuncia, tale Ovidio T.).