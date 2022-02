Cesenatico sostiene turismo, cultura, eventi e sport. Con 375mila euro

Il Comune di Cesenatico guarda già avanti e la Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi una delibera con le azioni in campo promozionale da mettere in campo in vista per l’estate 2022 e i contributi che sono stati assegnati per eventi culturali, eventi turistici e per sostenere società e manifestazioni sportive sul territorio. L’investimento totale è di 375.000,00 euro.

La promozione turistica.

L’operazione riguardante la promozione turistica è strutturata e si muove in molteplici direzioni con un investimento totale da 220.000,00 euro.

Una parte delle risorse verranno investite per quanto riguarda la promozione online via web e social network con un target selezionato sia sul mercato estero che sul mercato interno. Integrata a questa azione che vedrà la sua predominanza in rete verrà messa attenzione anche ai media tradizionale come radio e televisioni e una parte di risorse sarà anche impiegata nella pubblicità visual da rendere visibile in punti strategici della rete autostradale come già accaduto lo scorso anno. Questa parte che possiamo considerare di lavoro sull’identità di Cesenatico come destinazione e dunque di branding si completa con lo sviluppo e l’implementazione degli aspetti del nuovo portale Visit Cesenatico con assistenza, miglioramento e cura ulteriore nella parte redazionale.

L’azione si concentrerà anche sulla promozione del territorio legata al turismo green con investimenti destinati alla produzione di materiali per scoprire percorsi ciclabili alla scoperta della città, alla creazione di percorsi guidati e alla messa a punto di una vera e propria Mobility Card in sinergia con Start Romagna e Adac.

Ultimo ma non meno importante sarà un investimento mirato che permetterà di rendere ancora più internazionali i grandi eventi di Cesenatico legati al mondo della bicicletta. Oltre alla realizzazione di materiale pubblicitario sia cartaceo che virtuale, sarà il coinvolgimento del prestigioso network internazionale specializzato sul ciclismo GCN.