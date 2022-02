Maxi-sequestro di hashish: assolto imprenditore di Gatteo Mare

In particolare, come hanno evidenziato i legali della difesa, quella sostanza serviva per testare un nuovo macchinario che avrebbe avuto il compito di abbassare il principio attivo entro i limiti di legge per poi essere immesso nel circuito legale del commercio a base di canapa.

Sconfessato anche il castello accusatorio del sostituto procuratore Francesca Rago che aveva chiesto una condanna a 3 anni per detenzione di sostanze stupefacenti.