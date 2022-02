Portò la figlia 12enne a fare finto vaccino, potestà sospesa

La misura è stata adottata in via temporanea e urgente “anche e anzitutto in materia di salute” della minore, in relazione alla “condotta illecita” del genitore per “ottenere il certificato vaccinale”.

Si è ora in attesa del provvedimento del Tribunale dei Minori di Venezia che deciderà dopo avere ascoltato sulla vicenda entrambi i genitori.