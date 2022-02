Stasera riaprono le discoteche, ma in pochi ci credono

“Aprire dall’oggi al domani non fa parte del nostro lavoro – spiega – non è così che funziona per i locali, che hanno come necessità primaria quella di programmare. Anche se abbiamo avuto il via libera per l’apertura, le aspettative non sono rosee: chi apre oggi lo fa solo per riprendere con il lavoro, per rimettere in piedi lo staff con l’auspicio che le restrizioni vengano gradualmente ma velocemente eliminate”.