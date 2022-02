A Teatro arriva Aron, l’anti pifferaio magico

Questo spettacolo ha il sapore di una festa collettiva e di una promessa, una promessa impegnativa, che non sarà facile rispettare: prevede azioni difficili e dolorose, difficili da comprendere e accettare, che solo gli occhi trasparenti di un bambino possono affrontare. Per Aron, quella fatta al signore del Bosco, è una promessa molto importante. Solo grazie a questo patto, che gli uomini riceveranno una seconda, preziosissima possibilità per essere migliori in futuro. È lui, infatti, che riuscirà a portare al suo villaggio il segreto per vivere a lungo, in armonia con la natura e anche la salvezza.