Una radio, una rivoluzione quotidiana

“Non è solo un uso terapeutico, il nostro – raccontano le operatrici Alessia e Beatrice – ma un vero e proprio modo per tornare ad una mediazione che, nella maggior parte dei casi, è stata perduta. Andare in onda, perché ora le trasmissioni sono diffuse anche al di fuori della comunità, è un modo per dare ad ognuno lo spazio che merita. I ragazzi vengono apprezzati per il loro contenuto. Non per l’immagine. In un’era in cui i social dettano canoni e fondano la loro fortuna su scatti personali e filtri, è fondamentale dare vita ad una dimensione che valorizzi l’essenza delle persone. La voce, al contrario degli spazi multimediali prediletti dai giovani, non mente. È pura. Diretta. Autentica”.