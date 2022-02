A Cesenatico non c’è più posto per il gabbiano reale

Molesti, troppo rumorosi, a volte aggressivi. Non c’è più posto per i gabbiani reali sulla costa Adriatica. O meglio, non per così tanti esemplari. E così anche Cesenatico – sull’onda delle vibrate proteste di tanti concittadini “spaventati” e “insonni” – corre ai ripari chiedendo alla Regione un piano straordinario di contenimento.