Caro-bollette, Uil all’attacco: “Ma la Regione che fa?”

“Non passa giorno senza che i solerti parlamentari non scrivano tweet o post sull’argomento dove si limitano a generici ‘Bisogna fare’. Ma la stragrande maggioranza di loro è parte di una forza di governo. Quindi bisogna agire: basta con l’ormai consunto ‘bla bla’. Le famiglie hanno paura: non parlo di quelle già in difficoltà, ma di quelle che con questo aumento folle stanno vedendo ridursi il potere di acquisto dei loro stipendi e devono decidere se pagare l’affitto, fare la spesa o pagare le bollette”.

Così non va: “Per la Uil Emilia Romagna questo è inconcepibile e soprattutto inaccettabile e potrebbe sollecitarci ad intraprendere azioni proprie del sindacato. Un’ultima cosa: la Regione Emilia Romagna che fa? Mi chiedo: non esiste la possibilità di creare un fondo ad hoc regionale per aiutare le famiglie messe in ginocchio dal caro bollette? I Comuni: possono andare oltre il semplice spegnimento delle luci dei monumenti? Molto suggestivo… Ma poco pratico per le famiglie”.