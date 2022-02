Rifiuti, da fine maggio “porta a porta” in tutta Cesenatico

Addio al caro vecchio cassonetto dell’indifferenziata. Da fine maggio, anche il centro di Cesenatico dovrà adeguarsi alla raccolta dei rifiuti porta a porta. Sarà l’ultimo tassello di un puzzle che, a quel punto, potrà dirsi completato.

Anche in questo caso, come per le altre frazioni del Comune, per sensibilizzare la cittadinanza al cambiamento, è stato organizzato un programma di incontri, in presenza e online, per raggiungere il maggior numero di cittadini possibile e rendere più facile il passaggio.

Protagoniste del nuovo sistema di raccolta saranno 14.453 utenze di cui 12.440 domestiche e 2.012 non domestiche. Il territorio sarà diviso in tre fasce omogenee: zona residenziale, zona turistica (compresi gli stabilimenti balneari) e centro storico.