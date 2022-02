A Villamarina proseguono i lavori del Ciclodromo

“I lavori del Ciclodromo procedono bene ed è stato bello questa mattina poterli vedere da vicino insieme ai nostri tecnici comunali e al responsabile della ditta. Vengo aggiornato giornalmente sullo stato delle opere che abbiamo in atto sul territorio, ma vedere le cose sul campo fa tutto un altro effetto: abbiamo percorso a piedi la pista che ha dimensioni importanti e credo diventerà una ricchezza sportiva non solo per Cesenatico ma per tutto il territorio. Anche la pista per il pattinaggio artistico è a buon punto e in tutta l’area sono evidenti i progressi fatti in questi mesi. Ringrazio tutti i nostri tecnici che stanno lavorando con competenza e passione a questo progetto e la ditta che sta lavorando in maniera intensa e competente nonostante questo periodo di grande difficoltà dovuto alla situazione pandemica e alla difficoltà nel reperimento delle materie prime”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.