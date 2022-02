Assemblea Avis, nel 2021 due volontari a quota 100 donazioni!

Sabato 26 febbraio (ore 10), al “PalaMadonnina”, è in programma la 55ª assemblea annuale dei soci della Sezione Avis di Cesenatico. E’ il momento dei bilanci per l’associazione di volontariato che riunisce oggi 1.045 donatori, 115 in più dello scorso anno (la sezione di Cesenatico per numero di donatori è la terza in provincia dopo Forlì e Cesena).