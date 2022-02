Da domani 50enni al lavoro solo con il Super Green Pass

Ma c’è di più. Per i datori di lavoro che non controllano sono previste sanzioni tra 400 e mille euro. Da non dimenticare che il datore di lavoro non è obbligato a controllare la certificazione dei lavoratori che sono in smart working ma solo di quelli che accedono ai luoghi di lavoro. Il controllo vale per tutti: dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, ditte per la manutenzione.