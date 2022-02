Concessioni balneari, oggi le decisioni del Consiglio dei Ministri

Nell’agone politico, Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) in questi giorni è tornata alla carica con una mozione (già respinta più volte dall’Unione Europea) per chiedere un’ulteriore proroga delle concessioni di almeno 15 anni. In pratica l’obiettivo è quello di provare ad escludere balneari ed ambulanti dalla partita della Bolkestein. Il problema è che Giorgia Meloni è all’opposizione e dunque la sua iniziativa non avrà il sostegno della maggioranza del Parlamento.

Malgrado l’appello isolato degli amministratori locali del Pd (tra cui anche il sindaco Matteo Gozzoli), infatti, il centrosinistra non sembra più disposto a rischiare i fondi europei per salvare le concessioni. Ieri, ad esempio, Articolo Uno Rimini, il partito fondato da Roberto Speranza, in una nota ha ribadito che “le concessioni balneari vanno riassegnate con gara e occorre agire in fretta per stabilire nuove regole”.