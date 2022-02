Donini: “Presto Emilia Romagna di nuovo in zona bianca”

Di strada da fare, però, ce n’è ancora un po’. La saturazione dei reparti, in discesa, è oggi al 24,5% in regione, mentre la soglia per il rientro in zona bianca è al 15%. Più facile che il rientro in bianco avvenga grazie alle terapie intensive, dove il dato è al 12,7% (soglia al 10%).

In pratica “siamo in una situazione molto diversa rispetto a qualche settimana fa”, sottolinea Donini, quando appunto si stava rischiando l’arancione.