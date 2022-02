Il Governo si allinea all’Europa: dal 2024 stabilimenti all’asta

La durata della concessione, inoltre, non dovrà essere superiore a quanto necessario per garantire al concessionario “l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare”.

E’ un meccanismo che prova, in primis, a frenare la corsa ai rincari e a stimolare, con l’apertura alla concorrenza, un effetto di discesa dei costi per i consumatori, come si è verificato negli anni passati nella telefonia e del trasporto ferroviario. Gli investimenti servono in parallelo a garantire un aumento della qualità dei servizi in competizione con Paesi come la Grecia o la Spagna.

Ma il tema è spigoloso e la discussione sul testo è ancora apertissima: è ancora in discussione anche il veicolo normativo, se presentare un emendamento alla legge sulla Concorrenza o una nuova legge delega.