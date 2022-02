Dalla Regione 30 milioni di ristori: ecco a chi spettano

La misura sarà gestita direttamente da Unioncamere Emilia-Romagna per l’erogazione delle risorse, con il supporto delle Camere di commercio: nel dettaglio il bando si sdoppia in una Linea A dedicata alle imprese turistiche dei comprensori sciistici regionali e in una Linea B dedicata ad altre categorie di imprese colpite dall’emergenza Covid come il trasporto turistico di persone con autobus coperti; parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; imprese che operano nel settore del wedding; attività ricettive alberghiere con sede nei Comuni con più di 30.000 abitanti; imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in sede fissa e attività di commercio su aree pubbliche settore moda; sale bingo e scommesse; discoteche e sale da ballo; agriturismi; imprese culturali; imprese operanti nel settore dell’editoria.